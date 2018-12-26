Ночной дебош в городской больнице. В микрорайоне Оргтруд сегодня ликвидируют последствия ночного ЧП. Пьяный мужчина проник в диспетчерскую 7-й городской больницы и устроил там погром. Убыток только на первый взгляд врачи оценивают в двести тысяч рублей. Кто будет восстанавливать разбитые окна и испорченное имущество? Тему продолжат мои коллеги.

Ночной дебош в городской больнице. В микрорайоне Оргтруд сегодня ликвидируют последствия ночного ЧП. Пьяный мужчина проник в диспетчерскую 7-й городской больницы и устроил там погром. Убыток только на первый взгляд врачи оценивают в двести тысяч рублей. Кто будет восстанавливать разбитые окна и испорченное имущество? Тему продолжат мои коллеги.(мкрн.Оргтруд)Врачи в городской больнице Оргтруда до сих пор не могут прийти в себя от шока. В их кабинетах вместо порядка - разбитые стекла, перевернутая мебель и сломанная техника. Все это результат не разгула стихии, а дебоша. В обычную ночную смену в больницу пришел нежданный посетитель. Медики рассказывают, мужчина был нетрезв, нецензурно бранился и угрожал рукоприкладством. А потом начал крушить все вокруг."Все окна здесь были разбиты. Здесь все было: вот орг.техника, вот то, что остатки - мы часть уже убрали. Пробита дверь, вырваны коммуникации все, кабели. Телефон был вырван из сети".В результате погрома пострадало 3 кабинета лечебного корпуса. Уже сейчас первоначальный ущерб для учреждения медики оценивают в 200 тысяч рублей. Мало того, из-за дебошира без связи осталась станция скорой помощи.Дмитрий Митрофанов - главный врач городской больницы № 7: "После того, что случилось у нас, у нас служба где-то на 3 на 4 часа была выведена из строя. Мы не могли, пока налаживали связь, не могли нормально работать. Это, конечно, негативно сказалось на нашей работоспособности. Плюс наш диспетчер - она в возрасте. Она, конечно, перенесла очень сильное потрясение".В результате звонки из микрорайона вынуждены были перевести на станцию во Владимир. Так что пациентов без помощи не оставили. Но как объяснить внезапный приступ ярости пациента, в больнице сейчас гадают. Пока списывают все на действие алкоголя. По словам очевидцев, хулиган оказался не местным, некоторые старожилы рассказывают, что мужчина приезжал к друзьям. Самое интересное: в этот вечер сотрудники больницы с мужчиной встречались ранее. В скорую поступил звонок о пациенте, который потерял сознание. Но когда на место приехала бригада, их встретил тот самый мужчина, в полном здравии. А позже тем же сотрудникам пришлось скручивать дебошира уже в больнице.Павел Пахомов - водитель скорой помощи: "На тот момент, когда я приехал, здесь было все разгромлено, диспетчера и фельдшера не было на месте. Были повреждены компьютеры и телефоны, орг. техника, разбиты стекла и двери. Пришлось применить немножко физическую силу, не без помощи товарища, и его связали".К счастью, из медперсонала в этой потасовке никто не пострадал. Кто будет возмещать больнице ущерб, и будет ли наказан дебошир? На эти вопросы сможет ответить полиция. Проверку по факту разгрома больницы уже проводят.