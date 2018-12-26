Гипермаркет всё утилизировал

Гипермаркет всё утилизировалВ гипермаркете «Глобус» специалисты Россельхознадзора обнаружили две партии семечек подсолнуха в количестве почти 530 кг без документов, подтверждающих безопасность и качество.По факту выявленного нарушения руководство привлекли к административной отвественности с наказанием в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Добросовестный гипермаркет изъял из оборота и утилизировал всю партию «нелегальных» семечек, что подтвердила повторная проверка.Всего же в этом году в регионе обнаружили 22 партии овощей и фруктов, попадающих под действие специальных экономических мер. Среди них были свежие яблоки, груши, орехи, хурма, перец, томаты из Нидерландов, Польши и Турции, одна партия продукции животного происхождения - сыроподобный продукт из Польши.Всю выявленную «санкционку» - больше 23 тонн - изъяли и уничтожили.