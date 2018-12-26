Улица Гороховая, изображенная на картине, – одно из хорошо сохранившихся исторических заповедных мест во Владимире

Улица Гороховая, изображенная на картине, – одно из хорошо сохранившихся исторических заповедных мест во ВладимиреВалерий Григорьевич Кокурин – один из основателей владимирской школы живописи. Родился 11 декабря 1930 года во Владимире. Окончил изостудию при Доме народного творчества под руководством Н.П. Сычёва (1949). Член Союза художников России (1960); лауреат областной премии им. Герасима Фейгина (1978); народный художник РФ (1998); обладатель диплома Российской академии художеств (1999) и золотой медали Российской академии художеств (2005). Лауреат премии Союза художников им. А.П. Грицая (2006).Эмоциональность, феноменальное чувство цвета сделали Валерия Кокурина художником выдающимся, занимающим особое место среди мастеров владимирской живописной школы. Пронизанное эстетикой европейского импрессионизма, легкое и одухотворенное, творчество художника питают и народные традиции. Каждая картина Валерия Кокурина – самобытна, в каждой мы ощущаем неповторимую авторскую интонацию. Художник любит родной город и с удовольствием пишет его старые уголки.Улица Гороховая, изображенная на картине, – одно из хорошо сохранившихся исторических заповедных мест во Владимире. В 1899 году на ней было 12 домов, 4 больших огорода и яблоневый сад. Старинные особняки сохранились до сегодняшнего дня. Из современных зданий построена только городская телефонная станция.Для В.Г. Кокурина название этой улицы ассоциируется с фамилией своего знаменитого земляка – народного артиста России Николая Анатольевича Горохова. На картине, на фоне панорамы старого города, разворачивается театрализованное святочное представление. На первом плане, на деревянном заборе, художник сделал надпись-посвящение Н.А. Горохову.