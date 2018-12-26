Пересуды о том, что семейная жизнь Ксении Собчак и Максима Виторгана трещит по швам, вышли на новый уровень. Появились данные о том, что якобы более 20 лет назад телеведущая могла родить ребенка, и ее супруг просто не смог не прокомментировать эту новость.

Пересуды о том, что семейная жизнь Ксении Собчак и Максима Виторгана трещит по швам, вышли на новый уровень. Появились данные о том, что якобы более 20 лет назад телеведущая могла родить ребенка, и ее супруг просто не смог не прокомментировать эту новость.Уже на протяжении нескольких недель муссируются слухи о возможном разводе и . Якобы гламурная блондинка, регулярно выходящая в свет, причем часто без мужа, изменяет актеру с режиссером Константином Богомоловым. Особо наблюдательные пользователи Сети обратили внимание, что Ксения будто бы перестала носить обручальное кольцо. И Максим якобы сделал то же самое. Говорят, что со дня на день пара объявит о расставании.Истерия вокруг Собчак и Виторгана достигла таких масштабов, что неизбежно стали появляться сомнительные и откровенно фейковые новости. А статья с заголовком "Виторган не в курсе": Внебрачный ребенок от старика-миллионера может быть у Ксении Собчак – Сеть" настолько потрясла Максима, что он выступил с комментарием."Новый лидер хит-парада!!!" – написал популярный актер на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Интересно, что Виторган предпочел ограничиться цензурными словами в отличие от Собчак, которая ранее выматерилась в ответ на подкол друга , который не смог пройти мимо шумихи.Напомним, все началось с того, что артист в своем ироничном стиле выпустил стихотворение, где смеется над "медиаперсонами", выставляющими свою жизнь напоказ, а потом возмущающимися, что общественность лезет к ним в душу. Видимо, опус Шнурова тронул Собчак за живое."Всем тем, кто в ожидании кинца "Смотрите, она вышла без кольца". С утра все "кумушки" заняли в зале место, Чтоб помесить всех сплетен тесто. Хочу сказать, с добром и не без лишней лести – Идите на ****** все! Ну, а точнее – лезьте! И прихватите вы с собой в дорогу, ******* мечту, Серегу!" – написала Собчак у себя в Instagram.