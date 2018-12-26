В ходе прошедшей в Кремле встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым президент России Владимир Путин заявил, что ценит патриотическую позицию, занимаемую фракцией коммунистов по ключевым вопросам.

В ходе прошедшей в Кремле встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым президент России Владимир Путин заявил, что ценит патриотическую позицию, занимаемую фракцией коммунистов по ключевым вопросам."Знаю, что ваша позиция очень часто не совпадает с мнением правительства по целому ряду вопросов, но, в то же время, по ключевым вопросам, по судьбоносным вопросам жизни страны, знаю, вы занимаете патриотическую позицию, за что я вам очень благодарен и я это очень ценю", — цитирует высказывание главы государства ТАСС. Также российский лидер выразил надежду, что, несмотря на разницу в подходах к вопросам тактического и иного характера, исполнительная власть и фракция КПРФ Государственной Думы будут находить точки соприкосновения для того, чтобы действовать в интересах страны.В свою очередь, лидер коммунистов Геннадий Зюганов отметил, что для него главной партией всегда была Россия, а все стратегические инициативы КПРФ направлены на укрепление позиций страны, благополучие трудящихся и достойную жизнь каждого гражданина.