Боясь за свою жизнь, он отдал им 3 тысячи рублей и 2 смартфона

Боясь за свою жизнь, он отдал им 3 тысячи рублей и 2 смартфонаДвух жителей Владимира обвиняют в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Летом этого года мужчины вызвали такси и поехали из Владимира в Петушинский район. По пути следования обвиняемые, угрожая ножом и пневматическим пистолетом, потребовали от водителя отдать им все деньги и ценные вещи. Боясь за свою жизнь, таксист отдал 3 тысячи рублей и 2 смартфона, после чего, выполняя требования нападавших, направился в сторону Москвы.По пути водитель увидел полицейских, и, сделав вид, что произошла поломка, заглушил мотор, выбежал из машины и обратился за помощью.Владимирцев задержали. Похищенное имущество вернули владельцу. Материалы уголовного дела направлены в суд.