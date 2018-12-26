Исполняющим обязанности прокурора города назначили его заместителя — Андрея Федосова

Исполняющим обязанности прокурора города назначили его заместителя — Андрея ФедосоваПрокуратура Владимирской области сообщает, что Илья Копытин больше не работает в аппарате областного надзорного ведомства. Исполняющим обязанности прокурора Владимира назначили заместителя Копытина — Андрея ФедосоваО том, где будет работать прежний владимирских прокурор, в ведомстве не рассказали, ссылаясь на неосведомленность в данном вопросе.Напомним, в октябре этого года СледКом сообщил, что в отношении советника юстиции, 35-летнего Ильи Копытина возбуждено уголовное дело. Его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями и коррупции.По версии следствия, прокурор мог из корыстной заинтересованности вступать во внеслужебные отношения с предпринимателями, в отношении которых обязан был принимать меры, связанные с пресечением незаконной деятельности.На следующий день областная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела из-за процессуальных нарушений, допущенных следователями. Следком сразу же обжаловал решение в Генпрокуратуре. Однако Генпрокуратура отказала в удовлетворении жалобы главы владимирского СК.