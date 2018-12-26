Бесплатное питание будут получать только младшеклассники из многодетных и малообеспеченных семей

Бесплатное питание будут получать только младшеклассники из многодетных и малообеспеченных семейБюджет Владимира на 2019 года принят. По прогнозам, расходы превысят 7 миллиардов. А доходы сократились на 120 миллионов рублей и составят примерно 6 миллиардов 684 миллиона.Получается, что объём дефицита равен 10%. Его хотят покрыть за счёт заёмных средств. При этом основная доля расходов — 74% традиционно идёт на соцсферу.В итоге, именно экономией депутаты объяснили снижение расходов на питание в школах. В целом на него в следующем году запланировали 111 миллионов 508 тысяч рублей. Из них 68 миллионов 720 тысяч выделит городская администрация, из областного бюджета пойдёт 42 миллионам 788 тысяч рублей.«Ещё 3 года назад департамент образования рекомендовал оказывать адресную социальную помощь при организации питания в школах, когда бесплатное питание будут получать только младшеклассники из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья», объяснила начальник городского управления образования Елена Малик.В городском совете эту идею поддержали. Теперь бесплатные завтраки доступны не всем детям. Остальным школьникам будут компенсировать лишь 20 рублей в день (это примерно половина стоимости завтрака). Остальное будут платить родители.