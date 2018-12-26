62 снегоуборочные машины выезжают на улицы города

62 снегоуборочные машины выезжают на улицы городаВо Владимире уже несколько дней идёт сильный снегопад. В связи с этим в мэрии распорядились усилить уборку областной столицы от снега и заносов.«Центр управления городскими дорогами» в дневную смену направляет на городские дороги 86 рабочих и 62 снегоуборочных машин, из них - 20 комбинированных дорожных машин, 11 МТЗ с щеткой, 10 самосвалов, 5 погрузчиков.Кроме того, городское управление ЖКХ должно проконтролировать работу управляющих компаний, которые должны тщательно убирать придомовые территории.Владимирцы могут пожаловаться или предложения предложить что-то по вопросу качества зимней уборки по телефонам «горячей линии»:47-90-94 - с 6.30 до 21.30,8-960-721-49-49 (круглосуточно).Замечания принимают и по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы - 05.