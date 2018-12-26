Полиция выражает благодарность очевидцам происшествия и средствам массовой информации за содействие в розыске правонарушителя, скрывшегося с места ДТП.

Как сообщалось ранее, утром 25 декабря в городе Владимире на Суздальском проспекте неустановленный водитель совершил наезд на двух 11-и летних мальчиков, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе кинокомплекса «РусьКино».После совершенного дорожно-транспортного происшествия водитель с места происшествия скрылся.В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь на месте.Сотрудниками полиции был проведен комплекс мероприятий, направленных на установление данных автомобиля и личности водителя, находившего за рулём. Сведения о розыске с указанием примет предполагаемого автомобиля были направлены для публикации в средства массовой информации региона.В настоящее время личность водителя, совершившего ДТП с пострадавшими и скрывшегося с места происшествия, установлена. Им оказался 64-летний местный житель.Указанный водитель привлечен к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам, а так же в отношении него составлен административный протокол за нарушение ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административного ареста на срок до пятнадцати суток.По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими полицейскими проводится административное расследование.Полиция выражает благодарность очевидцам происшествия и средствам массовой информации за публикацию сведений о розыске правонарушителя и содействие в установлении его личности!