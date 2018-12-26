Об этом заявил заместитель губернатора Александр Байер

Об этом заявил заместитель губернатора Александр БайерНа заседании Общественной палаты по обсуждению реформы по обращению с отходами заместитель губернатора Александр Байер высказался о том, что протестные настроения в 33-м регионе помешают открыть область для московского мусора. Однако в дальнейшем этот процесс не избежать, он необходим для того, чтобы строительство современных полигонов не отразилось на кошельках местных жителей.«Все мы знаем, что из жилищной услуги это будет изъято и перейдет в платеж за ЖКХ. Прирост коммунальной услуги — 9,2%. К таким подъёмам за последние 15 лет население было готово каждый год — вообще ничего не произойдет. А если представить себе, что Жилищная инспекция и УК отработают законодательством на надлежащем уровне, то этот процент будет еще меньше», — сообщил депутат.Байер отметил, что компании «Хартия» и «Эколайн», которые строят полигоны, ведут легальную деятельность, но негативный настрой владимирцев не спадает. Заместитель главы региона считает, что у населения очень много стереотипов и это может стать главной угрозой. Для её решения обладминистрации придётся скорректировать схему обращения с ТКО и полностью исключить появление мусора из других регионов до принятия межрегиональных соглашений.«Давайте помечтаем немного: наше будущее по работе с жителями возможно только в запущенном законе, то есть когда все его нормы заработают. Потому что если выйти на межрегиональные соглашения и легализовать необратимый поток мусора из Москвы, то можно говорить, что строительство современных полигонов пройдёт без существенных ударов именно ценового характера по населению области», — заявил Александр Байер.