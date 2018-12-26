Вооруженные силы России провели успешные испытания гиперзвукового планирующего боевого блока Авангард. Команду на запуск дал лично Владимир Путин, который приехал в Национальный центр обороны.

Вооруженные силы России провели успешные испытания гиперзвукового планирующего боевого блока "Авангард". Команду на запуск дал лично Владимир Путин, который приехал в Национальный центр обороны, сообщает агентство РИА Новости.Военные уточнили, что ракета с перспективным боевым блоком стартовала из позиционного района "Домбаровский". Во время полета к полигону Кура, что на Камчатке, "Авангард" выполнил вертикальные и горизонтальные маневры, после чего уничтожил учебную цель.Владимир Путин поблагодарил всех участников испытаний за проделанную работу.Гиперзвуковой планирующий боевой блок "Авангард" был презентован президентом в марте 2018 года. Он способен разгоняться до 20 махов, то есть в 20 раз быстрее звука, что делает это оружие практически неуязвимым для противоракетных систем.Постановка на вооружение "Авангарда" запланирована на 2019 год. По данным СМИ, им будут оснащать межконтинентальные баллистические ракеты УР-100НУТТХ.