Президент
Украины Петр Порошенко отменил действовавший в стране режим военного положения.
Лидер Незалежной решил, что мартовские выборы переносить нельзя.
Президент
Украины Петр Порошенко отменил действовавший в стране режим военного положения.
Лидер Незалежной решил, что мартовские выборы переносить нельзя.
Странная
тяга Порошенко к демократическим принципам для него совсем не характерна. Лидер
страны сделал заявление, в котором гарантировал проведение выборов 31 марта
2019 года. По его словам, военное положение не повлияло на дату голосования.
Здесь
Порошенко слукавил – в его планах как раз была отмена голосования, ведь
изначально он предлагал депутатам Верховной рады ввести военное положение не на
один месяц, а на два. Тогда бы выборы точно пришлось отменить.
"Сейчас
прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно
обосновывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в
государстве, и несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень
изменилась", – сказал Порошенко.
Напомним,
что 26 ноября Рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения в
десяти областях страны на 30 дней. Поводом для этого решения стала провокация в
Черном море, когда украинские корабли нарушили границу России.
Инцидент
в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля ВМС Украины вторглись в
территориальные воды России и проигнорировали сообщения пограничников ФСБ.
Вечером суда были задержаны и доставлены в порт Керчь, все моряки были позже отправлены
под арест. Им инкриминируется незаконное пересечение российской границы.
Киев
обвинил Москву в агрессии и призвал Запад ввести против нее новые
санкции. На этом фоне президент США Дональд Трамп даже отменил встречу с Владимиром
Путиным на саммите большой двадцатки в Аргентине.