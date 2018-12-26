Президент Украины Петр Порошенко отменил действовавший в стране режим военного положения. Лидер Незалежной решил, что мартовские выборы переносить нельзя.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко отменил действовавший в стране режим военного положения.Лидер Незалежной решил, что мартовские выборы переносить нельзя.Страннаятяга Порошенко к демократическим принципам для него совсем не характерна. Лидерстраны сделал заявление, в котором гарантировал проведение выборов 31 марта2019 года. По его словам, военное положение не повлияло на дату голосования.ЗдесьПорошенко слукавил – в его планах как раз была отмена голосования, ведьизначально он предлагал депутатам Верховной рады ввести военное положение не наодин месяц, а на два. Тогда бы выборы точно пришлось отменить."Сейчаспрекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, онообосновывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью вгосударстве, и несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не оченьизменилась", – сказал Порошенко.Напомним,что 26 ноября Рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения вдесяти областях страны на 30 дней. Поводом для этого решения стала провокация вЧерном море, когда украинские корабли нарушили границу России.Инцидентв Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля ВМС Украины вторглись втерриториальные воды России и проигнорировали сообщения пограничников ФСБ.Вечером суда были задержаны и доставлены в порт Керчь, все моряки были позже отправленыпод арест. Им инкриминируется незаконное пересечение российской границы.Киевобвинил Москву в агрессии и призвал Запад ввести против нее новыесанкции. На этом фоне президент США Дональд Трамп даже отменил встречу с ВладимиромПутиным на саммите большой двадцатки в Аргентине.