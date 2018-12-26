Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Первым делом председатель нижней палаты направился в город Энгельс, где он оценил результат реконструкции музыкально-эстетического лицея имени Шнитке. Решение о модернизации учебного заведения было принято после встречи Володина с педагогами лицея в 2016 году.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Первым делом председатель нижней палаты направился в город Энгельс, где он оценил результат реконструкции музыкально-эстетического лицея имени Шнитке. Решение о модернизации учебного заведения было принято после встречи Володина с педагогами лицея в 2016 году.До этого учебное заведение делило здание с управлением пенсионного фонда и комитетом социальной защиты. По инициативе Вячеслава Володина для нужд лицея было отдано все здание. Кроме того, был надстроен четвертый этаж и возведена пристройка.Это дало возможность увеличить численность воспитанников на 150 человек – до 450. Для комфортного обучения созданы все условия: появились два концертных зала, библиотека, спортивный и тренажерный залы. Были оборудованы новые кабинеты вокала, игры на музыкальных инструментах, а также физики, химии, биологии, живописи.Вячеслав Володин прошелся по кабинетам и пообщался с учителями. Помимо прочего, спикер обратил внимание на сейфовые двери, которых в лицее 270. Председатель нижней палаты поинтересовался, почему их так много. "Вы смотрите, у вас на туалете даже сейфовые двери", – отметил законодатель.По сравнению с обычными дверями удорожание составило 18 миллионов рублей, посетовал Володин. Он предложил заказчикам и руководству района поработать над ошибками.Спикер Госдумы напомнил, что в 2019 году в области будут строиться 70 объектов, и если на каждом из них сохранить 18 миллионов, то можно улучшить качество этих строек.Вячеслав Володин бывает в Саратовской области регулярно. В регионе спикер Госдумы держит на контроле реализацию нескольких важных проектов. Один из них – создание современных спортивных центров с тренажерами, теннисными столами, полями для баскетбола, волейбола и других занятий.Также Володин регулярно проверяет строительство дома в Елшанке для переселенцев из аварийных бараков. Жилье возводится по личному благотворительному проекту председателя нижней палаты.Большое внимание председатель Госдумы уделяет и строительству нового международного аэропорта Саратова Гагарин. Воздушная гавань рассчитана на прием до миллиона пассажиров в год. Воспользоваться ей пассажиры смогут уже в следующем году.