Спикер Госдумы Вячеслав Володин продолжает визит в Саратовскую область. Председатель нижней палаты посетил гимназию №89 в поселке Елшанка и осмотрел недавно возведенную пристройку к зданию учебного заведения. Володин указал на низкое качество строительства и раскритиковал выбор мебели для нового корпуса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин продолжает визит в Саратовскую область. Председатель нижней палаты посетил гимназию №89 в поселке Елшанка и осмотрел недавно возведенную пристройку к зданию учебного заведения. Володин указал на низкое качество строительства и раскритиковал выбор мебели для нового корпуса.Возводить пристройку к гимназии начали после того, как к спикеру обратились местные жители. Учебное заведение расширили на 400 мест, в нем появилась новая столовая, актовый зал, учебные классы. Также гимназия обзавелась спортивным комплексом открытого типа.Вячеслав Володин прибыл на осмотр объекта в компании губернатора Саратовской области Валерия Радаева и главы Саратова Михаила Исаева. Спикер Госдумы сразу обратил внимание на недоделки и ошибки, пишет "Взгляд-Инфо". В частности, он отметил кривой переход между корпусами.Состояние здания внутри председателя нижней палаты также не порадовало. Пройдясь по первому этажу, Володин отметил, что в качество строительства лучше. Спикер призвал исправить недоделки.Затем он направился в столовую. Там законодатель обратил внимание на узкие столы. "Сыпаться же все отсюда будет, я понимаю, что это лучше, чем то, что было, но стол должен быть шире", – сказал Володин.Он пообещал приехать в следующий раз и проверить исправление недочетов. "Есть то, что можно будет поправить, а что-то уже нельзя", – отметил парламентарий.Володин посоветовал руководству учебного заведения не принимать пристройку, пока дефекты не исправят. "Не оплачивать и не принимать невыполненные работы, если не хотите нецелевого использования", – добавил спикер Госдумы.Напомним, сегодняшний визит в Саратовскую область Вячеслав Володин начал с посещения реконструированного Музыкально-эстетического лицея имени Шнитке. Спикер Госдумы осмотрел результаты работ и пообщался с коллективом учебного заведения.Для нужд лицея было отдано все здание, появился четвертый этаж и пристройка. Учащиеся лицея обеспечены всем необходимым: новые концертные залы, кабинеты вокала, игры на музыкальных инструментах, физики, химии, живописи. Благодаря реконструкции число воспитанников увеличилось до 450 человек.Вячеслав Володин бывает в Саратовской области регулярно. В регионе спикер Госдумы держит на контроле реализацию нескольких важных проектов. Один из них – создание современных спортивных центров с тренажерами, теннисными столами, полями для баскетбола, волейбола и других занятий.Также Володин регулярно проверяет строительство дома в Елшанке для переселенцев из аварийных бараков. Жилье возводится по личному благотворительному проекту председателя нижней палаты.Большое внимание председатель Госдумы уделяет и строительству нового международного аэропорта Саратова Гагарин. Воздушная гавань рассчитана на прием до миллиона пассажиров в год. Воспользоваться ей можно будет уже в 2019-м.