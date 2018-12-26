В ходе визита в Саратовскую область спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил новую школу Аврора в поселке Солнечный-2, которая строилась при его активном участии. Председатель нижней палаты осмотрел помещения и дал оценку качеству работ.

В ходе визита в Саратовскую область спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил новую школу "Аврора" в поселке Солнечный-2, которая строилась при его активном участии. Председатель нижней палаты осмотрел помещения и дал оценку качеству работ.Солнечный-2 – поселок на севере Саратова. Несмотря на то, что район активно застраивается, собственной школы там нет, жителям приходится возить детей в другие учебные заведения.Вячеслав Володин взял строительство школы в Солнечном-2 под личный контроль. Учебное заведение рассчитано на 1100 мест. Здесь будет работать бассейн, спортивный кластер с футбольным стадионом, баскетбольной площадкой, теннисным кортом и хоккейной коробкой.Проверить новую школу спикер Госдумы прибыл вместе с руководством области и города Саратова. До этого председатель нижней палаты посещал гимназию №89, где раскритиковал слишком узкие столы в столовой. Не впечатлила спикера и мебель, закупленная для школы в Солнечном.Володин удивился узости столов и призвал руководство учебного заведения не принимать работы, если не устраивает качество. Лучше все доделать, а летом еще раз проверить, сказал спикер. Сделал замечания председатель нижней палаты и по планировке помещений.Директор школы сообщила, что занятия должны начаться в сентябре следующего года, а до этого в школе откроются спортивные кружки и секции. Володин поинтересовался, к чему была спешка при строительстве учебного заведения, если оно будет простаивать девять месяцев.Парламентарий предложил вместе с родителями обсудить возможность начала занятий уже в ближайшее время, чтобы здание не простаивало, и дети к нему привыкли. "Наши избиратели требуют, чтобы школа начала работать", – обратился спикер Госдумы к главе региона Валерию Радаеву.Затем Володин направился в актовый зал. Спикеру помещение понравилось. Вместе с тем он отметил, что строительство могли бы закончить и пораньше.Речь зашла и о подъезде к школе. Глава Саратова Михаил Исаев рассказал, что руководство города решает этот вопрос.Напомним, что визит в Саратовскую область Вячеслав Володин начал с посещения реконструированного имени Шнитке. Для нужд лицея было отдано все здание, появился четвертый этаж и пристройка. Появились новые аудитории, в том числе два концертных зала. Благодаря реконструкции число воспитанников выросло до 450.Затем Володин отправился в Елшанку, где оценил к гимназии №89. Спикер раскритиковал качество строительства и сделал замечания относительно закупленной мебели. Председатель нижней палаты рекомендовал руководству гимназии не принимать работы.Вячеслав Володин бывает в Саратовской области регулярно. В регионе спикер Госдумы держит на контроле реализацию нескольких важных проектов. Среди них – новые спортивные комплексы, жилье для переселенцев из аварийных домов, реконструкция старых и строительство новых учебных заведений.Большое внимание председатель Госдумы уделяет и строительству нового международного аэропорта Саратова Гагарин. Воздушная гавань рассчитана на прием до миллиона пассажиров в год. Воспользоваться ей можно будет уже в 2019-м.