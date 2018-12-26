Сотрудники полиции поздравили автовладельцев с наступающим Новым годом и Рождеством, подарили открытки и небольшие сувениры с символом наступающего года...

Сотрудники полиции УВД по ЮАО в рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» поздравили автолюбителей с наступающими новогодними праздниками.Вместе с правоохранительными органами в традиционном праздничном мероприятии приняли участие председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов, сотрудники аппарата управления, а также специалист-кинолог сержант полиции Надежда Трофимова со своим хвостатым напарником по кличке Андорра. Вместо повседневной служебной формы полицейские предстали перед водителями в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Они поздравили автовладельцев с наступающим Новым годом и Рождеством, подарили открытки и небольшие сувениры с символом наступающего года, а также напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Дети автомобилистов с удовольствием играли и фотографировались с полицейской собакой.На протяжении нескольких часов инспекторы ДПС останавливали автомобилистов, чтобы сделать приятный сюрприз. Ничего не подозревающие водители останавливались по требованию полицейского. Тем не менее от этой встречи у каждого остались самые приятные впечатления. Граждане благодарили полицейских за подарки и внимание, а также за хорошее начало дня. Кроме того, они пообещали не нарушать правил вождения на дороге, быть внимательными и острожными особенно в период непогоды и плохой видимости.Напомним, что акция «Полицейский Дед Мороз» – это Всероссийская благотворительная акция, организованная Министерством внутренних дел Российской Федерации при поддержке общественных советов при МВД России и его территориальных органах. Полицейские и общественники проводят праздничные мероприятия, поздравляют граждан с Новым годом и Рождеством и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения, быть аккуратными и внимательными и в случае опасных для жизни и здоровья ситуаций сообщать об этом в правоохранительные органы.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22