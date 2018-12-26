Проект реализован совместно с провайдером PAYMO

Проект реализован совместно с провайдером PAYMOБанк ВТБ запустил на своем сайте опцию международных переводов с карты на карту. Проект реализован совместно с провайдером PAYMO.Новый сервис позволяет совершать переводы:- клиентам всех российских банков со своих карт на карты банков ряда стран СНГ и Европы*;- клиентам иностранных банков стран СНГ и Европы* (владельцам карт Mastercard) на карты любых российских и иностранных банков стран СНГ и Европы*.Получение средств занимает от нескольких секунд до получаса, точные сроки зависят от банка-эмитента.«Реализация этой услуги потребовала от всех сторон-участников проекта внедрение самых передовых технологий, отвечающих высоким стандартам безопасности, конфиденциальности и требованиям международных платежных систем. Благодаря этому сервис получился высоко технологичным, удобным и абсолютно безопасным для пользователя», - отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.Для осуществления денежных операций на иностранные карты отправителю достаточно ввести номер карты и имя получателя.Комиссия за международный перевод составляет от 1% до 1,5%, что является одним из лучших тарифов на рынке. Осуществить перевод можно перейдя по .