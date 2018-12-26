Местные жители похитили металлические изделия, причинив собственнице материальный ущерб на сумму 40 000 рублей.

24 декабря в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 43-летняя жительница поселка Мстера. Женщина рассказала, что в течение нескольких недель отсутствовала дома, а когда вернулась, обнаружила пропажу имущества, в том числе, металлических изделий.Потерпевшей был нанесен материальный ущерб в сумме 40 000 рублей.Подозреваемые в хищении имущества, местные жители 31 и 32 лет, были задержаны сотрудниками полиции в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. В содеянном фигуранты сознались,Установлено, что злоумышленники, убедившись в отсутствии дома хозяйки, в начале декабря проникли в жилище и похитили имеющее ценность имущество, которое впоследствии сдали в пункт приема лома.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.