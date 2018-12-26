Юлия Ковальчук призналась, что беременность переносила довольно легко, ни на что не жаловалась, ничего особенного съесть не хотелось. Певица надеется, что и вторая беременность и роды пройдут без осложнений.

Юлия Ковальчук призналась, что беременность переносила довольно легко, ни на что не жаловалась, ничего особенного съесть не хотелось. Певица надеется, что и вторая беременность и роды пройдут без осложнений.Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков стали родителями чуть более года назад. Беременность у артистки протекала довольно легко. Более того, пока вынашивала ребенка, у Юлии только улучшилось состояние кожи и волос. Поэтому певица, ободренная такой позитивной реакцией своего организма, отметила, что на одном ребенке они с мужем не намерены останавливаться."Не знаю, как у меня будет после второго или третьего ребенка, дай бог, они у нас появятся. Но я буду стараться, чтобы для моего организма беременность и роды прошли без последствий", – пообещала Ковальчук. Артистка убеждена, что тренировки до, во время и после беременности действуют на тело положительно. "Мышцы и кожа "запоминают" твои усилия – и все обязательно возвращается в прежнее состояние", – объяснила Юлия.Когда артистка ждала дочь Амелию, она вела обычный образ жизни. Певицу не тянуло ни на какие экзотические продукты, впрочем, по признанию Юлии Ковальчук, в какой-то момент ей очень хотелось инжира. Впрочем, им она всласть наелась в Испании, где проводила последние месяцы беременности.Ковальчук без вреда для здоровья (своего и ребенка) занималась йогой, плавала и много гуляла. В итоге, за всю беременность она набрала 13 килограммов. По ее мнению, это "не много и не мало – просто идеальный вариант". Довольно быстро Юлия избавилась от лишнего веса. "Наверное, прошло полгода после рождения Амелии, когда я подошла к зеркалу и осталась довольна своим внешним видом", – цитируют Юлию Ковальчук .