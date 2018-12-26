Хитрый план Петра Порошенко по отмене президентских выборов на Украине с треском провалился. Очевидно, что безумный киевский режим просто испугался и решил не провоцировать Россию.

Хитрыйплан Петра Порошенко по отмене президентских выборов на Украине с трескомпровалился. Очевидно, что безумный киевский режим просто испугался и решил непровоцировать Россию.НаУкраине истек срок действия военного положения, а это значит, что через четыредня можно начинать предвыборную кампанию. В предновогодние дни стоит ждатьинтересных новостей из Киева. Наблюдатели гадают – пойдет ли Порошенко с егорейтингом в 10% на выборы, ведь это будет заведомо проигрышным решением.Порошенковвел военное положение в приграничных с Россией областях месяц назад послесвоей же провокации в Черном море, когда украинские суда вторглись втерриториальные воды нашей страны. Изначально президент запросил у Верховнойрады срок в два месяца, но депутаты, посчитав, что в таком случае мартовскиевыборы придется точно отменять, не пошли на поводу у Порошенко и дали ему только месяц.Очевидно, чтопосле задержания украинских судов и ареста всех находившихся на них моряков, Порошенкобольше не рискнул идти на конфронтацию с Россией и затаился. Теперь эксперты полагают, что хитрый президент может устроить провокацию перед Новым годом илив предстоящие каникулы.Команда Порошенкоможет вновь вернуться к идее о введении военного положения в стране, еслипочувствует, что проигрывает выборы, так считает директор украинского филиалаИнститута стран СНГ Денис Денисов."Эта отмена военного положения неозначает, что его не могут возобновить через два дня, через неделю, черезмесяц. В канун первого тура выборов или между первым и вторым турами выборов.Этот люфт до сих пор существует", – сказал эксперт в интервью РИА Новости.По его прогнозу, Порошенко все-такирискнет принять участие в выборах и будет пытаться за счет административногоресурса и силовых ведомств добиться победы".Примерно такжедумают и на Украине: депутат Рады Юрий Бойко заявил, что введением военногоположения Петр Порошенко хотел сорвать выборы, но все обернулось экономическимии моральными потерями для страны и людей. По мнению нардепа, никакихпредпосылок для военного положения в стране не было. В 2014 году во время бойнив Донбассе была более страшная ситуация, но тогда Порошенко почему-то непоставил под ружье всю страну.По мнению директораМеждународного института новейших государств Алексея Мартынова, Петр Порошенкопротестировал военное положение в нескольких регионах страны, чтобывпоследствии иметь возможность ввести его на территории всей Украины для отменыпрезидентских выборов."Единственныйшанс у него – это вообще отменить выборы, для этого, конечно, идеально подходитвоенное положение по всей стране, ради этого он и тестировал эту историю", -сказал эксперт и отметил, что теперь дело за западными кураторами Порошенко –позволят ли они действовать ему именно так.В свою очередь членкомитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк уверен в том, чтоПорошенко и дальше продолжит готовить провокации в отношении России."Нельзяисключать, что Порошенко от страха потерять власть организует что-то совершенновопиющее. Все более очевидно, что неадекватность и непредсказуемость нынешнегоукраинского руководителя даже для его заокеанских покровителей становится всебольшим фактором риска", – сказал депутат.По мнению Железняка,столь мучительно выдуманное Порошенко военное положение, которое он лелеял каксамое хитрое предвыборное оружие, закончилось позорным пшиком.Видимои весь президентский срок пришедшего на крови Майдана Порошенко тоже завершитсяничем. Никаких достижений за годы его правления Украина добиться не смогла.Все, что оставит после себя нынешний лидер Незалежной – горы трупов в Донбассе,обнищавшее и разбегающееся население, разорванная в клочья экономика и коррумпированнаяво всех вертикалях и горизонталях власть.