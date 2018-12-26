Москва надеется, что западные кураторы Киева не станут участвовать в безумных затеях Киева. И более того, хорошо бы Западу удержать украинские власти от очередных провокаций, считает Мария Захарова.

Москва надеется, что западные кураторы Киева не станут участвовать в безумных затеях Киева. И более того, хорошо бы Западу удержать украинские власти от очередных провокаций, считает Мария Захарова.Поддержка Западом провокационных инициатив Киева приведет к росту напряженности в Азовско-Черноморском регионе. Западным странам стоило бы отговорить власти в Киеве от таких шагов."Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой абсолютно безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе", – заявила официальный представитель МИД России Мария25 ноября ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки – арестованы. В Москве инцидент назвали провокацией, устроенной Порошенко в надежде поднять низкий рейтинг президента Украины.Заявление – реакция на озвученные в Киеве намерения повторить проход кораблей украинских ВМС через Керченский пролив. Об этом заявлял секретарь СНБ Александр Турчинов. А замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил Великобритании отправить в пролив военный корабль, передает