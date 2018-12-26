Жильцы первого подъезда дома в Вологде, где в одной из квартир взорвался бытовой газ, начнут возвращаться в свои квартиры 27 декабря, а полностью пострадавший подъезд будет заселен до 25 января.

Жильцы первого подъезда дома в Вологде, где в одной из квартир взорвался бытовой газ, начнут возвращаться в свои квартиры 27 декабря, а полностью пострадавший подъезд будет заселен до 25 января.Об этом общественность проинформировал в своем блоге ВКонтакте губернатор Вологодской области Олег Кувшинников​​​.По его информации, пострадавшие от взрыва квартиры будут восстанавливаться без выходных и праздников.В ночь с 15 на 16 декабря на последнем этаже 5-этажного жилого дома улице Карла Маркса в Вологде произошел взрыв бытового газа. При этом хозяйка квартиры получила тяжелые ранения и скончалась в карете скорой помощи.Шесть человек получили травмы. Двое мужчин и женщина были госпиталазированы. Все жители дома были эвакуированы.По мнению сотрудников Следственного комитета России по региону, взрыв Маркса произошел после того, как хозяева квартиры, отсутствовавшие около суток, включили свет, войдя в жилище.