Во время происшествий удалось спасти 161 человека.

Во Владимире прошла пресс-конференция руководителя Главного управления МЧС России по региону Алексея Купина. На встрече с журналистами обсудили итоги работы ведомства в 2024 году.По данным статистики, в уходящем году во Владимирской области зарегистрировано 2981 пожар, что на 1,7% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Во время происшествий удалось спасти 161 человека, однако, к сожалению, 80 человек погибли в результате пожаров.Напомним, ранее мы писали, что