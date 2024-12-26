Актриса Наталья Демидова получила премию в области культуры, искусства и литературы за 2024 год и звание «Лауреат премии», сообщили во Владимирском академическом театре драмы. Награду

Актриса Наталья Демидова получила премию в области культуры, искусства и литературы за 2024 год и звание «Лауреат премии», сообщили во Владимирском академическом театре драмы. Награду актриса получила за серию ярких творческих ролей. Соответствующее распоряжение правительства Владимирской области было подписано сегодня. Наталья Демидова закончила актерский курс народного артиста РФ Н.А.Горохова во Владимирском областном колледже культуры и