Всего власти Владимирской области планируют ликвидировать 10 районов.

Общественники выразили поддержку преобразованию Александровского района во муниципальный округ. Об этом пишет «Новый город».В то же время среди депутатов против данного решения выступил 1 народный избранник из Александрова, 4 – из Карабаново, 1 – из Каринского сельского поселения, ещё 2 воздержались. Власти Владимирской области планируют ликвидировать 10 районов и преобразовать их в муниципальные округа до конца 2025 года.Напомним, ранее мы писали, что