Всего власти Владимирской области планируют ликвидировать 10 районов.
Общественники выразили поддержку преобразованию Александровского района во муниципальный округ. Об этом пишет «Новый город».
В то же время среди депутатов против данного решения выступил 1 народный избранник из Александрова, 4 – из Карабаново, 1 – из Каринского сельского поселения, ещё 2 воздержались. Власти Владимирской области планируют ликвидировать 10 районов и преобразовать их в муниципальные округа до конца 2025 года.
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