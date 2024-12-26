Речь идет о «Доме калачника Фирсова».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку состояния разрушающего исторического здания «Дом калачника Фирсова» в Суздале Владимирской области. Его построили еще в 19 веке.По информации пресс-службы СКР, фасады и кровля здания находятся в плохом состоянии, и несмотря на предписание о необходимости реставрации до конца 2023 года, работы не начаты, а администрация не предприняла мер для исправления ситуации.Напомним, ранее мы писали, что глава СКР заинтересовался аварийным домом в Муроме.