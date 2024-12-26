- Где во Владимире найти качественную экопродукцию и как стать партнёром крупного сетевого бизнеса?

Где подобрать экологичные средства для ухода за собой, семьёй и домом? Чем привлекателен сетевой бизнес от крупной компании-корпорации «GreenLeaf» из Китая? Как начать или расширить свой бизнес

Где подобрать экологичные средства для ухода за собой, семьёй и домом? Чем привлекателен сетевой бизнес от крупной компании-корпорации «GreenLeaf» из Китая? Как начать или расширить свой бизнес с перспективами карьерного роста и финансовой независимости? Об этом в студии «Шестого канала» рассказала Ольга Кравцова, представитель компании “GreenLeaf” во Владимире. Подробнее познакомиться с продукцией компании и узнать