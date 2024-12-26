- Как сделать уникальный бюджетный подарок своими руками на Новый год?

Новый год все ближе и ближе, а подготовка к празднику у кого-то только начинается. Каждый из нас задумывается о том, что подарить своим близким. «Шестой канал» спросил у владимирских мастеров,

Новый год все ближе и ближе, а подготовка к празднику у кого-то только начинается. Каждый из нас задумывается о том, что подарить своим близким. «Шестой канал» спросил у владимирских мастеров, как сделать своими руками уникальный подарок для родных и друзей, причем бюджетный. Начнем с украшений. Для первого сюрприза вам понадобится полимерная глина. Этот пластичный материал,