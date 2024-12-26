- Мэру Владимира Дмитрию Наумову подняли зарплату на 800 тысяч рублей

Главе Владимира подняли зарплату на 800 тысяч рублей в год. В 2025 Дмитрий Наумов получит 6,4 миллиона рублей. Такое решение было принято на заседании совета народных депутатов города

Главе Владимира подняли зарплату на 800 тысяч рублей в год. В 2025 Дмитрий Наумов получит 6,4 миллиона рублей. Такое решение было принято на заседании совета народных депутатов города Владимира во время утверждения бюджета на следующий год и плановый период 2026-2027. Соответствующий документ можно увидеть на сайте мэрии. Если быть конкретнее, то зарплата Дмитрия Наумова составит 6 миллионов