Онлайн-кинотеатр Wink.ru открывает праздничную кинокухню, в которой приготовят и сервируют контент на любой вкус — на новогодние каникулы и январь в целом. С помощью Wink.ru (совместное

Онлайн-кинотеатр Wink.ru открывает праздничную кинокухню, в которой приготовят и сервируют контент на любой вкус — на новогодние каникулы и январь в целом. С помощью Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) длинные зимние вечера будут наполнены яркими эмоциями и впечатлениями. В качестве праздничного аппетайзера — новая российская комедия из линейки Wink Originals «Особенности национальной больницы» (18+),