Пресс-секретарь МИД королевства Никондет Пхалангкун отметил, что приобретение такого статуса стало важным шагом на пути полноправного членства в будущем.

Таиланд принял приглашение России стать страной - партнером БРИКС, что является важнейшим шагом на пути присоединения к объединению в качестве полноправного члена в будущем. Об этом на брифинге заявил генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун."31 октября Таиланд получил от России, председателя БРИКС в 2024 году, официальное приглашение стать страной - партнером БРИКС. 24 декабря состоялось заседание кабинета министров, на котором было принято решение, что Таиланд даст положительный ответ на это приглашение. В тот же день министр иностранных дел Таиланда направил письмо министру иностранных дел России, в котором было дано согласие Таиланда присоединиться к БРИКС в качестве страны - партнера. <...> Приобретение статуса страны - партнера БРИКС является важнейшим шагом для Таиланда на пути присоединения БРИКС в качестве полноправного члена в будущем. Это первый шаг на этом пути", - сказал он.