В правительстве поделились планами по поводу дорог на следующий год. Так, в рамках госпрограммы «Дорожное хозяйство Владимирской области» в 2025 должны реконструировать и построить 6

В правительстве поделились планами по поводу дорог на следующий год. Так, в рамках госпрограммы «Дорожное хозяйство Владимирской области» в 2025 должны реконструировать и построить 6 объектов. Среди них – автодорога Шепелево – Аббакумово во Владимире, «поселок им. Чкалова – Осипово» – Погорелка в Ковровском районе и «Костерёво – Аббакумово» – Напутново в Петушинском районе. Также