В рамках проекта планируется значительно расширить территорию аэропорта.

Мэрия Владимира утвердила проект реконструкции аэропорта «Семязино» сразу после общественных обсуждений. Глава города Дмитрий Наумов подписал постановление о новой планировке аэропорта с расширением до Юрьевца.Обсуждение прошло в начале декабря, после заказа правительства проектных и ремонтных работ на сумму 5,25 млрд рублей. Первый этап реконструкции, включающий продление взлетно-посадочной полосы и создание необходимой инфраструктуры, должен завершиться в 2026 году. Второй этап будет сосредоточен на аэровокзале и привокзальной площади.В рамках проекта планируется значительно расширить территорию аэропорта, в том числе вырубить 140 гектаров леса. Жители Юрьевца выразили беспокойство по поводу шума от самолетов и предложили установить шумозащитные экраны или перенести аэропорт.Эти предложения не были учтены властями. Напомним, ранее мы писали, что