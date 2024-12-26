В апреле мужчина был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, но тем не менее 26 мая сел за руль своего автомобиля «Ниссан Икстрейл».

Суд Владимира вынес приговор 40-летнему жителю микрорайона Лесной. Его признали виновным в нарушении ПДД, что привело к смерти женщины. В апреле мужчина был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, но тем не менее 26 мая сел за руль своего автомобиля «Ниссан Икстрейл».В результате аварии он сбил двух пешеходов: пожилая женщина скончалась на месте, а её дочь получила тяжелые травмы. Владелец авто скрылся с места происшествия, однако был задержан полицией. Суд назначил наказание в виде 7 лет колонии общего режима с лишением прав на 2 года 6 месяцев. Пострадавшая сторона получила 1,45 млн рублей компенсации за моральный вред и расходы на похороны.Напомним, ранее мы писали, что