Во время каникул, особенно в Новый год, наблюдается резкий рост случаев смертности, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя.

Минздрав Владимирской области напоминает жителям региона о важности внимательного отношения к своему здоровью даже в праздничные дни. Умеренное потребление спиртных напитков значительно увеличивает риск серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии, онкологические болезни и психические расстройства.Статистика показывает, что во время каникул, особенно в Новый год, наблюдается резкий рост случаев смертности, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя. В связи с этим ведомство призывает отказаться от спиртного во время праздников, предлагая вместо этого здоровые альтернативы — моктейли, разнообразные чаи, свежевыжатые соки и газированную воду.