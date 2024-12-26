то касается страховых, социальных, накопительных пенсий, а также пенсий по старости и инвалидности.

Во Владимирской области пенсионерам, получающим выплаты с 1 по 9 число, начисление средств за декабрь будет проведено до 28 числа. Это касается страховых, социальных, накопительных пенсий, а также пенсий по старости и инвалидности.Страховые пенсии будут проиндексированы: с 1 января 2025 года они станут больше на 7,3%. С 10 января выплаты возобновятся по обычному графику. Для тех, кто получает пенсию через почту, доставка за январь 2025 года начнется с 3 января и продлится по графику отделений.Напомним, ранее мы писали, что