- Владимирская актриса Демидова получила почетную премию

Она служит в театре с 2009 года.

Актриса из Владимира Наталья Демидова удостоена премии в области культуры, искусства и литературы за 2024 год, а также звания «Лауреат премии». Награду ей присудили за серию ярких творческих ролей, согласно распоряжению правительства Владимирской области, подписанному 26 декабря.Наталья Демидова, окончившая актерский курс народного артиста РФ Н.А. Горохова, работает во Владимирском академическом театре драмы и является обладательницей наград и призов. Служит она там с 2009 года.Напомним, ранее мы писали, что