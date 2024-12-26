Власти Владимира посчитали, что тысячи жителей поддерживают строительство дороги через лугопарк «Дружба». Такой вывод в мэрии сделали после окончания общественных обсуждений по

Власти Владимира посчитали, что тысячи жителей поддерживают строительство дороги через лугопарк «Дружба». Такой вывод в мэрии сделали после окончания общественных обсуждений по изменениям в генплан Владимира, они завершились 20 декабря. Всего в документе прописали 5 предложений, касающихся строительства новых инфраструктурных объектов – о них «Шестой канал» подробно рассказывал ранее. Один из пунктов списка заинтересовал горожан