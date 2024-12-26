В Центре классической музыки 27 декабря пройдет, можно сказать, итоговый концерт года – «Ночь в оркестре». Слушателей ждет новогодняя елка и классика от солистов Татьяны Прокушкиной,

В Центре классической музыки 27 декабря пройдет, можно сказать, итоговый концерт года – «Ночь в оркестре». Слушателей ждет новогодняя елка и классика от солистов Татьяны Прокушкиной, Анастасии Хорошевой, Василия Хорошева, а также нотка эстрады от Виолетты Стрельцовой. В этот вечер перед публикой выступит Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Василисы Маркиной, Владимирский камерный хор и