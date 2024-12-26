Мужчина действовал по указанию неизвестных лиц.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области возбуждено уголовное дело после инцидента с водителем, который протаранил двери военкомата и поджег свою машину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.Вечером 25 декабря произошло ДТП, после которого мужчина, действовавший по указанию неустановленных лиц, был задержан сотрудниками Росгвардии. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном повреждении чужого имущества путём поджога. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.Напомним, ранее мы писали, что