Тараном он снес забор, врезался в здание местного военкомата, а потом поджег машину.

Около 18:30 часов 25 декабря в городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области водитель внедорожника «УАЗ Патриот» тараном снес забор.Он врезался в здание местного военкомата по улице Васильева, а потом поджег машину.В обстоятельствах преступления разбирались местные власти, сотрудники СУ СК РФ и МЧС. Подробности — в материале .О происшествии тут же узнал глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов.«Очередная жертва украинских мошенников сначала протаранил ворота забора, а затем въехал в двери главного входа здания. После этого он поджёг автомобиль», — пояснил градоначальник.По предварительной информации, поджигателю за диверсию должны были либо вернуть потерянные деньги в результате телефонного мошенничества, либо заплатить отдельную сумму. Однако денежных средств на счет доверчивого владимирца не поступило. Мужчина попытался сбежать, но его задержали сотрудники СУ СК РФ по Владимирской области.«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, умышленное повреждение чужого имущества путем поджога», — рассказали следователи.Тем временем сотрудники ГУ МЧС по Владимирской области ликвидировали последствия происшествия. Спасатели оперативно потушили возгорание. Очевидцы засняли их работу и опубликовали видео. В кадр как раз попал горящий автомобиль.