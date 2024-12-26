В 2024 году мэр получал 5,63 миллиона рублей.

Во Владимирской области при обсуждении проекта бюджета на 2025 год прозвучала информация об увеличении зарплаты мэра областного центра Дмитрия Наумова. В следующем году его доход составит 6,431 миллиона рублей, что эквивалентно около 535 тысяч рублей в месяц. Это соответствует порядка 10 средним зарплатам по городу.Для сравнения, в 2024 году мэр получал 5,63 миллиона рублей (470 тысяч в месяц), в 2023 - 3,35 миллиона рублей (280 тысяч в месяц), а в 2022 году, при вступлении в должность, его зарплата составляла всего 2,8 миллиона рублей в год (230 тысяч в месяц). Таким образом, с момента назначения зарплата мэра увеличилась более чем в два раза.Напомним, ранее мы писали, что