Для достижения финансовых целей в 2025 году около четверти жителей ЦФО будет полагаться на уровень процентных ставок по вкладам, согласно результатам опроса* ВТБ.

Для достижения финансовых целей в 2025 году около четверти жителей ЦФО будет полагаться на уровень процентных ставок по вкладам, согласно результатам опроса* ВТБ. При этом абсолютное большинство в той или иной мере полагает, что высокие ставки по вкладам смогут уберечь сбережения от инфляции в следующем году.Около половины респондентов (44%) ожидают, что в следующем году ставки по вкладам останутся примерно на том же уровне, более четверти (27%) отметили, что они повысятся на 3-5%. Незначительная доля жителей ЦФО считают, что ставки будут значительно ниже или сильно выше текущих значений.Больше трети жителей ЦФО (35%) отметили, что им удалось достигнуть небольшого прогресса в накоплении или превзойти свои финансовые цели на этот год. 42% опрошенных планируют откладывать в следующем году чуть больше, чем в 2024. Текущий уровень накоплений будут поддерживать 33% респондентов. Значительно больше намерены копить 7% жителей ЦФО.Наиболее предпочтительными способами для вложения свободных средств опрошенные назвали вклады (45%) и недвижимость (44%). Также респонденты выбирают золото (37%), акции (11%), облигации (11%), иностранную валюту (9%).Среди наиболее опасных финансовых рисков в следующем году респонденты чаще всего выделяли инфляцию (50%), геополитические риски (20%), неожиданные расходы (15%), колебание цен на активы (5%).*Опрос проведен ВТБ со 12 по 20 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.