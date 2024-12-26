39-летний житель Вязников признан виновным в покушении на совершение госизмены. Осужденный был противником СВО и всеми силами старался попасть в Вооруженные силы Украины. Задержали

39-летний житель Вязников признан виновным в покушении на совершение госизмены. Осужденный был противником СВО и всеми силами старался попасть в Вооруженные силы Украины. Задержали предателя, когда он пытался пересечь границу РФ. Установлено, что в марте 2022 года фигурант по своей инициативе решил перейти на сторону противника. Из пресс-релиза УФСБ области С этой целью, в период с