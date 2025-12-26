С 30 декабря по 10 января въезд транспорта в историческую часть Суздаля будет ограничен. Об этом сообщил глава города Роман Кавинов. По решению администрации города, движение будет закрыто на

С 30 декабря по 10 января въезд транспорта в историческую часть Суздаля будет ограничен. Об этом сообщил глава города Роман Кавинов. По решению администрации города, движение будет закрыто на ключевых улицах в центре: Ленина, Васильевской, Кремлевской, Лебедева, Варганова, Теремки и Старой. Исключения сделаны для местных жителей, зарегистрированных на этих улицах, постояльцев отелей и гостевых домов,