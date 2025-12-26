Огонь охватил частный жилой дом в деревне Федоровской.

В Александровском муниципальном округе случился серьезный пожар. Огонь охватил частный жилой дом в деревне Федоровской — сообщение о возгорании поступило в дежурную смену МЧС 25 декабря в 11:04.Известно, что пожар случился по адресу: деревня Фёдоровская, дом 70. Предварительная площадь возгорания составила 288 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К тушению привлекли 4 единицы техники и 12 сотрудников пожарной службы.