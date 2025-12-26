13 октября мужчина сел за руль «Ниссан Примера», хотя был пьян.

Меленковский районный суд вынес суровый приговор местному водителю, севшему за руль в нетрезвом виде. Главный итог — его автомобиль конфисковали в доход государства.13 октября мужчина сел за руль «Ниссан Примера», хотя был пьян. При этом он прекрасно знал: ранее его уже наказывали за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.Нарушителя остановили сотрудники ДПС Госавтоинспекции в деревне Прудня Меленковского муниципального округа. Когда полицейские предложили водителю пройти освидетельствование в медучреждении, он снова отказался. В объяснении мужчина указал: за несколько дней до этого из‑за стресса, связанного с болезнью, он употребил запрещенные вещества — они могли повлиять на результаты теста.Суд согласился с позицией прокурора и назначил виновному 360 часов обязательных работ, а также лишил его прав на 2 года и 9 месяцев. Кроме того его «Ниссан Примера» теперь перейдет в доход государства.