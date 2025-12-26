До конца декабря организована волшебная горячая линия для юных владимирцев. Она проводится компанией «Ростелеком Контакт-центр» уже в четвертый раз. Дети могут позвонить Дедушке Морозу и

До конца декабря организована волшебная горячая линия для юных владимирцев. Она проводится компанией «Ростелеком Контакт-центр» уже в четвертый раз. Дети могут позвонить Дедушке Морозу и Снегурочке по бесплатному телефону: 8-800-101-10-42 до 31 декабря. В ходе разговора маленькие владимирцы получат возможность рассказать о подарках, о которых мечтают, оставить пожелания и разгадать зимние загадки. Проект стал доброй