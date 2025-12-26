Две версии одного анекдота
Версия программиста
Программист рассказывает своим друзьям, таким же, как он:
- Вчера в ночном клубе я познакомился с клевой блондинкой!
Друзья:
- Ух ты!
- Потом я пригласил ее к себе, мы с ней выпили, я начал ее ласкать.
- Здорово!
- Тут она мне говорит: "Раздень меня!"
- Клево!
- Я снял с нее трусы, положил ее на стол и прямо на клавиатуре…
- Ни хрена себе, ты купил себе комп? А процессор какой?
________________________________________
Версия блондинки
- Вчера я познакомилась с программистом в ночном клубе.
Подруги:
- Ух ты!
- Потом он пригласил меня к себе, мы с ним выпили, и он начал меня
ласкать.
- Здорово!
- И тут я ему сказала: "Раздень меня!"
- Клево!
- Он снял с меня трусы…
